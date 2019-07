NOS Alive em ebulição para três dias de som

Os Ornatos Violeta surpreenderam com a canção ‘Circo de Feras’, dos Xutos & Pontapés, os milhares de festivaleiros que ontem se aglomeraram em frente ao palco principal, no primeiro dia do 13º NOS Alive.Na bagagem para esta nova reunião do grupo liderado por Manel Cruz estava o segundo álbum ‘O Monstro Precisa de Amigos’, que iriam tocar na íntegra, num ambiente marcado pela emoção.A festa no Passeio Marítimo de Algés, no entanto, começou às primeiras horas da tarde. É já uma tradição mas não deixa de surpreender a alegria com que centenas de jovens aguardam, às 15h00, a abertura das portas do festival sob a torreira do sol.O rock agreste dos Linda Martini sinalizou os festivaleiros, arrastando-os de imediato para o palco principal do recinto. Foi um regresso em grande para o quarteto lisboeta, após seis anos de ausência, numa atuação sem fazerem quaisquer concessões.Com os norte-americanos Weezer a ocuparem o mesmo cenário, era tempo de ir ver o que se passava nos outros palcos do Alive.Os lusos Sunflowers lançaram o caos entre a multidão que rodeou o Coreto, antes de Sharon Van Etten lançar o ‘anzol’ no palco secundário para puxar os mais renitentes.À hora de fecho da edição do, faltavam entrar em ação Jorja Smith no segundo palco, e Mogwai e The Cure no palco principal.O Presidente da República visitou quarta-feira o recinto do NOS Alive e não perdeu a oportunidade de testar em primeira mão uns óculos 3D suportados pelo 5G, naquela que é uma estreia desta tecnologia em festivais de música.Através daquele dispositivo, é possível assistir, em tempo real, a vários concertos do palco Clubbing, através de um sistema integrado com uma câmara de 360º.Marcelo Rebelo de Sousa experimentou os óculos, alheando-se de tudo o que o rodeava, embora ninguém estivesse a atuar.