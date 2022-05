O cantor Dino D’Santiago e a fadista Ana Moura venceram os prémios de Melhor Artista Masculino e Melhor Artista Feminina, na 4ª edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa, quinta-feira no Coliseu de Lisboa, que distinguiram o que de melhor aconteceu na música nacional em 2021. Dino recebeu ainda o prémio da crítica para o álbum ‘Badiu’, enquanto Ana Moura arrecadou também o Melhor Videoclipe (‘Andorinhas’, por André Caniços).









Com mais estes dois prémios, o cantor de ascendência cabo-verdiana, tornou-se no artista com mais distinções nos Play, oito nas quatro edições. No discurso de agradecimento, Dino não esqueceu os tempos que se vivem e a responsabilidade que todos temos. “Fazemos parte de um tempo e devemos refletir esse tempo. Não podemos ser indiferentes ao que acontece no Mundo, enquanto houver guerras e fomes todos fazemos parte dessa equação.”

Numa noite que juntou a nata da música portuguesa, a cerimónia ficou marcada pelas oito atuações, a maior parte delas desenhadas exclusivamente para o evento, como a que juntou os Moonspell a Dulce Pontes, a que fez cruzar The Black Mamba com o guitarrista de jazz André Fernandes ou a que colocou lado a lado Nenny e Ana Moura. Já Paulo Flores e Sara Correia apresentaram um tema inédito, composto especialmente para a cerimónia. Ouvido foi também o tema ‘Onde Vais’ de Bárbara Bandeira com Carminho que viria a vencer a Canção do Ano.





Houve ainda tempo para uma homenagem ao povo ucraniano com Camané, Agir e os coros Ricercare e Coro Ucraniano da Igreja Greco-Católica de Lisboa juntos e ao vivo.

Prémio Carreira para Simone de Oliveira



Foi com o Coliseu de pé, em ovação, que Simone de Oliveira recebeu o Prémio Carreira. “Não sei se voltarei aqui, mas espero que vocês continuem a achar que a música portuguesa e este País valem a pena. Até sempre.”