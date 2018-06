Jornal uruguaio explica ódio e admiração por Cristiano Ronaldo

Artigo do jornal 'Ovación' diz que os uruguaios preferem ver o argentino Messi a ganhar.

A 'aversão' a CR7 chega mesmo ao ponto do 'Ovación' assumir que o Uruguai até prefere ver ganhar um argentino (Messi). "Cristiano cai-nos tão mal que até preferimos ver sorrir um argentino e em cada duelo entre Barcelona e Real Madrid - mesmo antes de Suárez chegar à equipa blaugrana -, a maioria dos adeptos uruguaios quer que Messi ganhe. A imagem de Ronaldo a festejar os golos, os seus gestos de 'aqui estou eu', a sua cara de 'sabem que não podem viver sem mim', o grito ao saltar, girar e cair no chão enfurece-nos cada vez que o vemos, até nas partidas da PlayStation. E não conseguimos deixar de ver".



Facto é que, depois de tantas críticas, o jornal uruguaio acaba por dar razão ao capitão da Seleção Nacional. "Cristiano Ronaldo tem razão. É o melhor atleta que o futebol tem na sua história e cada vez que pensamos que a sua carreira já terminou, volta a superar-se, volta a superar-nos. É mentira que o 'verdadeiro Ronaldo' seja brasileiro (...). Por isso o odiamos. Por isso o amamos. Por isso sabemos que é um verdadeiro perigo e não podemos tolerar a ideia de que nos elimine e que o mundo inteiro o veja a mostrar os seus abdominais com as camisolas celestes ao fundo, diante de uma tribuna repleta de uruguaios. Por isso, há que o vencer", termina.

Portuguese e uruguaios têm os olhos postos em Sochi, na Rússia, esta noite, onde as duas seleções vão medir forças nos oitavos de final do Mundial 2018. Ora, em jogo de mata-mata, com Ronaldo e Suárez em campo, entre muitas outras estrelas, os ânimos aquecem e os uruguaios parecem ter a sua mira bem apontada ao capitão das quinas.O diário 'Ovación' publica um artigo no qual chega a falar em 'ódio', embora também não passe ao lado da 'grandeza' de CR7, uma espécie de amor-ódio. "Nunca um futebolista representou tão bem o que uruguaio detesta num ser humano como Cristiano Ronaldo. É arrogante, narcisista, livrou-se de várias sanções por conduta anti-desportiva só por ser quem é, e os uruguaios odeiam tudo o que representa", começa por escrever aquele diário, citado pelo jornal Record.E prossegue: "Também é um atleta de elite, um talento daqueles que pouco se viu na históra do futebol, um exemplo de superação, esforçando-se ao máximo para cumprir os objetivos que um ser humano anseia ao longo dos anos. E também o odiamos por isso. Odiamo-lo tanto que o admiramos".