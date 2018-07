Presidente do Real Madrid e Jorge Mendes reúnem-se de urgência por causa de Ronaldo

'Marca' avança que encontro poderá realizar-se ainda esta quarta-feira.

O futuro de Cristiano Ronaldo parece estar cada vez mais longe do Real Madrid e segundo avança esta quarta-feira o jornal 'Marca', o presidente merengue, Florentino Pérez, convocou uma reunião de urgência com Jorge Mendes, representante do internacional português.A publicação espanhola refere que o encontro entre Florentino e Mendes poderá acontecer ainda esta quarta-feira ou o mais tardar na quinta-feira.O jornal avança que presidente do Real Madrid não quer alimentar mais a novela 'Ronaldo', desejando fechar este processo o mais rapidamente possível.Recorde-se que a Juventus poderá estar próximo de contratar Cristiano Ronaldo , pagando 100 milhões de euros ao Real Madrid.