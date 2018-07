Ronaldo leva Juventus a disparar na bolsa italiana

Ações da Juventus registaram o melhor desempenho em bolsa de 2018.

18:28

A possível transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus não está só a animar os adeptos do clube de Turim. Os investidores estão também a aplaudir o negócio que segundo a imprensa desportiva está cada vez mais perto de acontecer, segundo avança o Jornal de Negócios.

As acções da Juventus fecharam a sessão desta quarta-feira em forte alta, com uma valorização de 7,27% para 0,7375 euros, o que corresponde à subida mais forte desde 4 de Dezembro de 2017 e o valor mais elevado desde 8 de Março.

Esta foi já a quarta sessão de ganhos para as acções da Juventus, o que elevou a capitalização bolsista da cotada para 743 milhões de euros.

As acções também se destacaram pela liquidez, já que foram transaccionados mais de 13 milhões de títulos, cerca de três vezes mais do que a média dos últimos seis meses. Um sinal que reforça o interesse dos investidores nas acções da Juventus.

Analistas de mercado citados pela agência Efe relacionam o bom desempenho da Juventus na Bolsa com as notícias que dão como certo que o capitão da selecção portuguesa irá jogar no clube campeão de Itália na próxima época.

Nem os valores envolvidos no negócio assustam os investidores. Em causa estará o pagamento de 100 milhões de euros ao Real Madrid e 30 milhões de euros por época a Cristiano Ronaldo, numa operação que estará a ser patrocinada pela Fiat, que controla a Fiat e a Juventus.

O jornal "TuttoSport", de Turim, noticiou esta quarta-feira em manchete que Ronaldo está a um passo da avança na sua edição online que o jogador já procura casa na cidade italiana.

O Record noticiou esta terça-feira que existem neste momento negociações bastante avançadas entre Real Madrid e Juventus tendo em vista a transferência do melhor jogador do Mundo para o emblema transalpino, numa transferência que se fará por uma verba em torno dos 100 milhões de euros.