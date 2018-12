Substituto de Ronaldo no Real Madrid compra Rolls-Royce de 400 mil euros

Mariano Diaz foi o atacante que ficou com a camisola "7" de Cristiano Ronaldo.

14:09

Jogadores de futebol ao volante de grandes máquinas já não são notícia, mas a verdade é que muitos pensaram que com a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, os jornalistas e adeptos que diariamente se juntam à entrada do centro de treinos dos "merengues", em Valdebebas, teriam muito menos para ver. Mas não podiam estar mais enganados.

Primeiro foi o francês Karim Benzema, que se apresentou nos treinos do Real Madrid ao volante de um Bugatti Chiron igual ao de Cristiano Ronaldo. Agora foi a vez de Mariano Diaz, o atacante que ficou com a camisola "7" do craque português e que ontem chegou a Valdebebas num Rolls-Royce Wraith que tinha recebido no dia anterior.

Escusado será dizer que ninguém ficou indiferente à nova "bomba" do avançado dominicano, que no passado Verão trocou o Lyon pela equipa da capital espanhola. Mas outra coisa não seria de esperar, afinal estamos a falar de um automóvel cujo preço no nosso país ronda os 400 mil euros.

A JM Automoción, a empresa sediada na Catalunha que tratou da venda deste "Rolls", partilhou o momento da entrega deste Rolls-Royce Wraith na sua conta de Instagram e agradeceu a confiança de Mariano Diaz (abaixo).

Recorde-se que o Rolls-Royce Wraith conta com um motor V12 de 6.6 litros que debita 632 cv de potência e 800 Nm de binário máximo. Estes números permitem-lhe acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,6 segundos e chegar aos 250 km/h, um limite electrónico definido pela própria marca britânica.

Este modelo destaca-se pela elegância e pela presença em estrada, sendo que tal como acontece com qualquer Rolls-Royce conta com acabamentos da mais elevada qualidade e com muitos detalhes que o tornam especial, entre eles um tejadilho forrado com 1.340 pontos de fibra óptica que simulam o céu estrelado.