Ricciardi avança com candidatura à presidência do Sporting

Banqueiro vem ao CM Jornal explicar a sua candidatura. Acompanhe em direto e em exclusivo na CMTV, a partir das 19h45.

18:17

É oficial. José Maria Ricciardi vai apresentar candidatura à presidência do Sporting. O banqueiro considera que vai ser o projeto que "melhor serve" os interesses do clube.



Esta é mais uma de várias candidaturas à presidência do clube leonino. Ao longo dos últimos meses, o antigo membro do conselho do clube de Alvalade foi um grande crítico de Bruno de Carvalho.



Ricciardi chegou a ser apoiante do ex-presidente mas, no fim da presidência, foi das vozes mais críticas da liderança de Bruno.



O banqueiro vem ao CM Jornal explicar a sua candidatura. Acompanhe em direto e em exclusivo na CMTV, a partir das 19h45.



Ao Correio da Manhã, o agora candidato explica que esta "candidatura é a melhor que serve os interesses do Sporting".



Recorde-se que a extensa lista de candidatos inclui os nomes de Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira, João Benedito, Zeferino Boal, Dias Ferreira, Carlos Vieira e Bruno de Carvalho.