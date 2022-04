Carlos Carvalhal apontado aos ingleses do Burnley

Carlos Carvalhal é um dos nomes apontados a treinador do Burnley na próxima época, avançou esta quinta-feira a imprensa inglesa. O técnico termina contrato com o Sp. Braga no fim de junho e tudo indica que não vai renovar o vínculo, numa decisão tomada de mútuo acordo pelas duas partes.





CM, não se coloca com uma mudança para Inglaterra, onde o técnico já trabalhou três anos.



Carvalhal já recusou abordagens, durante esta época, de Flamengo e Atlético Mineiro. A ida para o Brasil foi recusada por motivos familiares, mas essa questão, sabe o, não se coloca com uma mudança para Inglaterra, onde o técnico já trabalhou três anos.

O Burnley está a lutar pela manutenção na Liga inglesa (ocupa o 1º lugar de descida) e vê em Carvalhal alguém com o perfil adequado, por ter experiência quer da I, quer da II Liga inglesas. n J.M.