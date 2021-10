O Manchester United de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes foi este domingo humilhado pelo Liverpool numa derrota por 5-0 e o craque português culpou os colegas de equipa pelo desaire.De acordo com o jornal britânico Mirror, nos balneários Ronaldo disse aos colegas que eram os únicos culpados pelo resultado da partida.“Às vezes o resultado não é aquele pelo qual lutámos, nem o que queremos. A culpa [da goleada com o Liverpool] é só nossa, porque não há mais ninguém para culpar. Os nossos adeptos merecem muito melhor do que isto”, reagiu Ronaldo após o jogo.