Não foi só no telemóvel de Vítor Catão que foram encontradas provas comprometedoras contra Fernando Madureira. Também o conteúdo do aparelho telefónico de Carlos Nunes, conhecido como ‘Jamaica’, mostra que os violentos ataques na assembleia geral do FC Porto foram planeados. “Quem manda no Porto é o rei [Pinto da Costa]”, dizia um dos suspeitos, tendo Madureira dado resposta: “Nós somos os mosqueteiros”.









