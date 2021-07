Fábio Cardoso voltou a fazer parte dos eleitos de Sérgio Conceição em mais uma partida de preparação da nova época, na vitória de este sábado do FC Porto sobre o Ac. Viseu (3-2). Foi o terceiro jogo do central de 27 anos de dragão ao peito, o segundo como titular.





O objetivo de Sérgio Conceição é fazer com que Fábio Cardoso ganhe rodagem e que se inteire da forma de jogar da equipa portista. O treinador dos azuis-e-brancos acredita que Fábio Cardoso poderá afirmar-se como uma das peças-chave do eixo defensivo do FC Porto na próxima época.