Maratona para fechar renovação de Jesus no Flamengo

Foi necessária uma longa maratona para Flamengo e Jorge Jesus acordarem assinar contrato por mais um ano. O treinador teve conhecimento do desfecho das negociações a altas horas da noite, já madrugada de ontem em Portugal.Representantes de Jorge Jesus e do Flamengo estiveram reunidos, terça-feira, desde as 15h00 no Rio de Janeiro, depois de, na véspera, o treinador se ter encontrado com o presidente do clube, Rodolfo Landim. Eram 3h56 de Lisboa quando Jesus anunciou, nas redes sociais, a continuidade no campeão brasileiro, o cenário mais previsível desde que o técnico voltou ao Brasil, como CM noticiou há algum tempo.O ‘Fla’ queria que Jesus assinasse até janeiro de 2022, mas o técnico conseguiu fazer vingar a sua pretensão: contrato até junho de 2021, podendo, assim, iniciar a época seguinte num clube europeu. Garantiu, também, a possibilidade de deixar os cariocas a qualquer momento para se mudar para a Europa (há uma lista de clubes que consta numa das cláusulas contratuais).A imprensa brasileira diz que Jesus irá ganhar quatro milhões de euros, mais prémios por objetivos. No fundo, "houve cedências de parte a parte e Jesus continua, como sempre desejou, no Flamengo", diz fonte próxima do técnico.