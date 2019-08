Matheus Uribe espera não desiludir o FC Porto: "Atitude e garra"

Chegou como desconhecido para a maior parte dos adeptos, mas agora é visto como uma peça crucial na equipa do FC Porto e há até quem diga que já fez esquecer Héctor Herrera. Matheus Uribe impressionou nos primeiros jogos de dragão ao peito e também assumiu um papel de destaque no Clássico, com o Benfica (vitória por 2-0)."Vou dar sempre tudo em cada jogo com esta camisola", garantiu o médio colombiano, em entrevista à revista ‘Dragões’. E o médio até revela o segredo para o sucesso: "o mais importante é a atitude e a garra".O número 16 apresenta-se como "um jogador de área a área" e que "gosta de estar em posição para marcar", mas garante que também tem atenção "igualmente às preocupações defensivas". Essa atenção a nível defensivo pode ser traduzida em números, até porque sempre que Uribe foi titular o FC Porto não sofreu nenhum golo (goleada frente ao V. Setúbal por 4-0 e a vitória no Estádio da Luz por 2-0).As qualidades estão apresentadas, mas quem decide é Sérgio Conceição que, para já, conta com ele para o embate de amanhã com o V. Guimarães. "Estarei à disposição do treinador para o que for preciso, procurando adaptar-me o mais rapidamente possível ao grupo", afirmou o jogador de 28 anos.A adaptação foi, de facto, rápida e, tal como ojá tinha noticiado, o jogador conquistou também os colegas de equipa por ser bastante dedicado. Matheus Uribe tem contrato com o FC Porto até 2023.Começou a dar que falar na Colômbia pelo Envigado, Tolima e Atlético Nacional. Fez as malas para o México, onde realizou 77 jogos em duas épocas pelo América. O FC Porto pagou nove milhões de euros esta temporada. "Estou muito feliz. Espero estar à altura do que representa este clube, que é um grande na Europa. Agora é viver, desfrutar e agradecer ao clube a oportunidade e a forma como me recebeu", disse.Yordán Osorio está de saída do FC Porto. Já há acordo entre os dragões e o Zenit para a cedência do jogador durante uma época, com opção de compra obrigatória. O central, de 25 anos, esteve emprestado ao V. Guimarães no ano passado.O FC Porto chegou esta sexta-feira a acordo para a cedência do guarda-redes Vaná ao Famalicão, equipa que subiu este ano à Liga. Vaná perdeu espaço no FC Porto com a chegada de Marchesín e com a aposta no jovem guarda-redes Diogo Costa. Vaná tinha chegado ao FC Porto oriundo do Feirense em 2017.