Portugal ignorado durante a cerimónia de abertura do Mundial feminino

Na cerimónia de abertura do Mundial feminino, que vai ser disputado na Áustrália e na Nova Zelândia, a FIFA esqueceu-se de elencar Portugal e Inglaterra entre os participantes no torneio.

O evento decorreu esta quinta-feira. As 32 nações seriam apresentadas nos ecrãs do estádio Eden Park, em Auckland, mas os dois países referidos foram ignorados na transmissão do evento.

Enquanto as imagens apareciam nos ecrãs, decorria no relvado um número inspirado nas camisolas de todas as seleções presentes na competição.



Portugal estreia-se no Mundial frente à Nova Zelândia, no próximo domingo, dia 23 de julho, às 8h30.