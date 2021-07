Rangers quer evitar fuga de Morelos para o FC Porto

O Glasgow Rangers está a fazer todos os esforços para evitar a saída de Alfredo Morelos para o FC Porto. Neste momento, a transferência do avançado para o Dragão está dependente da não entrada do clube escocês na fase de grupos da Champions.

O emblema de Glasgow pretende fazer um encaixe financeiro significativo neste mercado. Por este motivo, pede 17,5 milhões de euros pelo colombiano.





Ainda assim, o técnico Steven Gerrard está a tentar travar a saída de Morelos e procura convencer os responsáveis do clube a segurá-lo, até porque acredita que pode garantir a verba através da entrada do Rangers na fase de grupos da Liga dos Campeões.Os escoceses, que ainda terão pela frente a 3ª pré-eliminatória e o play-off, vão assegurar cerca de 16 milhões se conseguirem entrar na Liga milionária, podendo o valor ser superior caso o clube tenha um bom desempenho.

O jogador, de 25 anos, está satisfeito em Glasgow, mas via com bons olhos uma transferência para os azuis-e-brancos. Contudo, as negociações estão longe de estar fechadas.



Além da vontade de Steven Gerrard, o FC Porto não está disposto a dar mais de 12 milhões de euros pelo avançado. Neste sentido, os dragões já estão a olhar para outras opções.





Willian José, atacante da Real Sociedad, está referenciado.