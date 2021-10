Ações do Facebook em queda de 5% após dia a registar problemas

Mark Zuckerberg.

O Facebook, Instagram e WhatsApp estiveram em baixo, com milhares de utilizadores em vários países sem conseguir aceder às suas contas. Estes problemas estão ter impacto económico na empresa fundada porDe acordo com a informação do mercado, as ações do Facebook já caíram mais de 5%.Por volta das 20h10 as ações da empresa cotada na Nasdaq , em Nova Iorque, já tinham caído 5,26% para os 324,83 dólares.Durante a tarde chegaram várias queixas de utilizares da rede social ao portal Downdetector. Em Portugal os problemas apenas começaram a ser registados por volta das 16h30.