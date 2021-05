Professor ‘apanhado’ a beijar seios da mulher durante aula via Zoom

Um professor colombiano foi ‘apanhado’ a beijar os seios da mulher em plena aula de Física via Zoom, chocando os alunos, que filmaram o momento e divulgaram o vídeo nas redes sociais. As imagens tornaram-se virais rapidamente e o docente da escola católica de São Vicente de Paulo, em Palmira, viu-se obrigado a pedir desculpa.

O professor não saberia que a câmara estava ligada no momento em que troca carícias íntimas com a esposa.

A aluna que filmou o momento pode ser ouvida no vídeo a dizer "Oh meu Deus", quando o professor se aproxima dos seios da mulher.

"Algumas imagens foram gravadas no momento em que a minha mulher me veio cumprimentar e tornaram-se virais na Internet. Claro que foi um erro meu, eu não percebi que a câmara ainda estava ligada, no final da aula. Eu não fiz isto deliberadamente, foi um acidente. Quero pedir desculpa a todos os que se sentiram ofendidos", disse o docente Ruben Parras.

A direção da escola abriu um inquérito interno ao episódio. "Isto é um assunto muito sério. Um professor, que devia ser responsável pelo que se passa durante a aula, protagonizou atos inapropriados que foram gravados por alunos", afirmou a diretora do colégio, Patricia Cespedes.