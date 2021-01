Uma família da Pensilvânia, EUA, ficou intrigada quando, certa manhã, encontrou sujidade na pequena piscina insuflável das crianças, que tinha ficado no quintal durante noite.



Foram ver as imagens das câmaras de segurança e depararam com um ‘intruso’ - um urso negro que invadiu o quintal durante a noite e aproveitou para tomar uma relaxante banhoca na piscina.