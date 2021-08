Talibãs matam mulher no Afeganistão por não usar burca na rua

Os talibãs mataram uma mulher a tiro em Takhar, no Afeganistão, por não utilizar a burca na rua. De acordo com a Fox News, na passada terça-feira, circulou nas redes sociais um vídeo da vítima deitada numa poça de sangue depois de ter sido baleada.

No mesmo dia, o porta-voz dos insurgentes, Zabihullah Mujahid, tinha dado a sua primeira conferência, onde comunicou que o grupo iria respeitar os direitos de todas as mulheres. O talibã referiu ainda que todas as jovens deveriam regressar rapidamente à escola e ao trabalho.

Apesar de o grupo afirmar que vai governar de forma mais moderada desta vez, o povo afegão tem algumas dúvidas. Recorde-se que na passada terça-feira uma ativista já tinha avisado que as mulheres começavam a mudar a sua forma de agir com medo dos tabilãs.

Recorde-se que os talibãs lideraram no Afeganistão entre 1996 e 2001. As mulheres foram probidas de sair de casa sem um acompanhante masculino, não lhes era permitido trabalhar ou receber educação e tinham que utilizar burca na rua.