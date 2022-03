16.º dia: Bombardeamentos russos em várias cidades ucranianas atingem zonas residenciais e matam civis

O 16.º dia de guerra entre a Ucrânia e a Rússia começou com os primeiros bombardeamentos nas cidades ucranianas de Lutsk e Dnipro desde o início da invasão. Nestas cidades, os ataques atingiram zonas residenciais e já há um morto a registar.A cidade de Sumy foi, também, alvo de ataques russos, esta sexta-feira, que provocaram a morte de dois civis.Esta sexta-feira, a Rússia vai abrir novos corredores humanitários nas cidades de Mariupol, Kiev, Sumy, Kharkiv e Chernihiv para retirar civis.Um porta-voz do Ministério da Defesa russo afirma que já foram destruídas 3 213 infraestruturas militares ucranianas, naquilo que intitulou como uma "operação militar especial". Garantiu ainda que a cidade de Volnovakha já está a ser controlada pelos separatistas apoiados pela Rússia.O Congresso norte-americano aprovou um novo orçamento federal que prevê a doação de 12,7 mil milhões de euros (14 mil milhões de dólares) à Ucrânia, como ajuda à crise gerada pela guerra.Ao todo, já fugiram do país mais de 2,3 milhões de pessoas, de acordo com os últimos dados divulgados pela ONU. Metade deste número são crianças.