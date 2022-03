No dia 24 de fevereiro as forças russas invadiram a Ucrânia. A ofensiva militar aconteceu depois de vários meses de elevada tensão provocada pela concentração de mais de 100 mil tropas do exército russo junto à fronteira da Ucrânia desde novembro de 2021.

Desde início da invasão russa à Ucrânia, 55 crianças foram mortas em Kiev, 34 em Kharkiv, 26 em Donetsk, 29 em Chernihiv, 20 em Mykolaiv, 15 em Zhytomyr, 14 em Sumy e 14 em Kherson, avançou a Procuradoria-Geral do governo ucraniano numa mensagem no Telegram