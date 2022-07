17 anos depois, adesão da Macedónia do Norte à União Europeia vai finalmente ser discutida

Os Estados-membros da União Europeia começaram esta terça-feira a analisar as candidaturas da Albânia e Macedónia do Norte de adesão à organização europeia. O "momento histórico" foi assinalado numa cerimónia na Comissão Europeia, com a presidente Ursula Von der Leyen e os primeiros-ministros dos dois países candidatos.

A abertura das negociações, que Skopje e Tirana há muito aguardavam, ocorre depois de a Macedónia do Norte ter assinado no domingo um protocolo bilateral com a Bulgária, que permitiu desbloquear um longo impasse que afetava também a Albânia, tendo os 27 dado na segunda-feira 'luz verde' para a celebração das primeiras reuniões intergovernamentais, que decorrem hoje em Bruxelas, com um significado meramente político, mas que lançam oficialmente as negociações.

"Que momento histórico. Hoje, a Albânia e a Macedónia do Norte abrem negociações de adesão com a UE. Este é o vosso sucesso, é o sucesso dos vossos povos. Trabalharam arduamente para chegar aqui. Mostraram tanto compromisso com os nossos valores, demonstraram resiliência e mantiveram fé no processo de alargamento", disse Von der Leyen, dirigindo-se aos primeiros-ministros da Macedónia do Norte, Dimitar Kovacevski, e da Albânia, Edi Rama.

A notícia foi avançada por Ursula von der Leyen no Twitter, onde promete que o processo será rápido.O primeiro-ministro albanês já se tinha pronunciado aquando da candidatura da Ucrânia à União Europeia. Adi Rama tinha dito para os ucranianos não se iludirem com a aceitação da candidatura, uma vez que "a Macedónia do Norte é candidata há 17 anos, se não me perdi nas contas, e a Albânia há oito, então boas-vindas à Ucrânia", ironizou o líder albanês.O processo de adesão destes dois países vai começar agora a ser registo pela organização europeia.