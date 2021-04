Afinal desinfetar superfícies para evitar Covid-19 é pouco eficaz, revela Centro de Controlo de Doenças dos EUA

Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, o risco de transmissão da Covid-19 através de superfícies é baixo e as pessoas que desinfetam superfícies obsessivamente podem estar, afinal, a fazer "mais mal do que bem", aponta a CNN.

O vírus morre "rapidamente" em superfícies porosas, mas pode persistir por mais tempo em superfícies internas duras, acrescenta. O estudo da CDC também sugere que a transmissão de superfície seja mais provável nas primeiras 24 horas após uma pessoa ser infetada.



O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças conclui que, apesar de não ser uma perda de tempo, esta não é nem a única nem a forma mais eficaz de combater a pandemia.



"Na maioria das situações, limpar as superfícies com sabão ou detergente, e não desinfetar, é suficiente para reduzir o já baixo risco de transmissão do vírus através das superfícies", disse Hill. "Desinfetar superfícies normalmente não é necessário, a menos que uma pessoa doente ou alguém positivo para Covid-19 tenha estado na casa nas últimas 24 horas", conclui.





