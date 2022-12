Antiga secretária nazi condenada, aos 97 anos, por crimes nazis

A alemã de 97 anos Irmgard Furchner foi condenada a dois anos de pena suspensa pelos crimes de cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas, durante o período do Holocausto, refere o The Jerusalem Post, citado pela BBC esta terça-feira.





A mulher trabalhou como dactilógrafa no Campo de Concentração de Stutthof, onde cerca de 65 mil pessoas foram mortas entre 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial. Ficou conhecida como a "secretária do mal" da Alemanha nazi. Devido à gravidade e à altura em que cometeu os crimes, Irmgard Furchner foi julgada como jovem.





Durante o julgamento, foram ouvidos vários testemunhos sobreviventes de Stutthof, Polónia. O próprio marido da arguida confirmou a violência dos crimes daquele campo de contração.





"Lamento ter estado em Stutthof nessa altura, é tudo o que posso dizer", disse a antiga secretária no início de dezembro.





A idosa de 97 anos é a primeira mulher a ser julgada e condenada por crimes da era nazi em décadas.

O julgamento começou em setembro de 2021 no Tribunal de Itzehoe, no norte da Alemanha. A sentença está de acordo com o pedido do Ministério Público alemão, que tinha sublinhado o "significado histórico excecional" do julgamento de Irmgard Furchner, com uma sentença "simbólica".