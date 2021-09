Ex-secretária nazi presa depois de fugir de lar horas antes do julgamento

Uma ex-secretária nazi foi detida esta quinta-feira depois de ter fugido do lar onde residia poucas horas antes de ir a julgamento. Irmgard Furchner, atualmente com 96 anos, é acusada de participar no homicídio de mais de 11 mil prisioneiros, durante a II Guerra Mundial.

A primeira audiência – das muitas agendadas até junho do próximo ano - estava marcada para esta manhã, mas Irmgard Furchner não apareceu e o tribunal revelou que ela fugiu do lar onde residia perto de Hamburgo, Alemanha, num táxi e ter-se-á dirigido para uma estação de metro.

A arguida acabou por ser presa horas depois. O tribunal vai agora decidir se a mulher será presa por fugir à audiência ou, se, pela idade avançada, garantirá por outros meios que ela não falte à próxima audiência em outubro, disse ao Washington Post uma porta voz do tribunal de Itzehoe, no norte da Alemanha.

Furchner é acusada de auxiliar na "matança" de prisioneiros entre 1943 e 1945, quando era estenógrafa e datilógrafa do comandante do campo de concentração de Stutthof, na Polónia. A mulher será presente ao tribunal de menores, já que na altura dos supostos crime ela tinha entre 18 e 19 anos.

A suspeita chegou a escrever uma carta ao juiz na semana passada a dizer que não queria ser julgada por causa da sua idade e do seu estado de saúde. Além disso, acrescentou que não entendia o motivo de ter de ir a tribunal mais de 76 anos depois da guerra, pode ler-se na carta publicada pela revista alemã Der Spiegel.

A investigação sobre o papel de Furchner teve início em 2016 e foram questionados sobreviventes do Holocausto em Israel e nos EUA.