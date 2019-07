Barco com migrantes capota no Mediterrâneo. 82 pessoas estão desaparecidas

Uma embarcação que transportava 86 migrantes capotou esta quinta-feira ao largo da Tunísia, no Mediterâneo. Do total de pessoas, 82 estão desaparecidas.



As restantes quatro pessoas foram resgatadas, mas uma delas acabou por morrer depois, de acordo com uma publicação de Flavio Di Giacomo, porta-voz a Organização Internacional das Migrações, feita no Twitter.



O barco em questão tinha partido esta quarta-feira de Zwara, na Líbia.





A shipwreck occured off the Tunisian coasts, 4 survivors have been rescued and brought to Tunisia.

They said that their dinghy was carrying 86 people



About 80 migrants are feared dead.



More updates are needed in order to confirm what happened and the actual number of missing — Flavio Di Giacomo (@fladig) July 4, 2019







Update on #shipwreck off Tunisian coasts. #Migrants sailed a few days ago from Zwara, Libya. The 4 survivors - all sub-Saharans - were rescued yesterday. One of them died after arrival.



Migrants who went missing are probably 82. https://t.co/1WrYmd31lH — Flavio Di Giacomo (@fladig) July 4, 2019

Em atualização