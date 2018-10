Bolsonaro ataca Lula e diz que brasileiros não devem ser governados a partir da cadeia

Candidato está em vantagem nas sondagens e tem concentrado todos os seus esforços contra o seu maior adversário.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:20

Numa clara referência ao ex-presidente Lula da Silva, que cumpre 12 anos e um mês de prisão por corrupção no sul do Brasil, o líder da corrida à primeira volta das presidenciais brasileiras deste domingo, Jair Bolsonaro, afirmou, no twitter, que os brasileiros não merecem ser "governados de dentro da cadeia". Para Bolsonaro, se Haddad, que está em segundo nas sondagens, for eleito presidente do Brasil, quem governará de facto o país será Lula, a partir da sua cela na sede da Polícia Federal de Curitiba, capital do estado do Paraná, onde está preso desde 7 de Abril.

No mesmo twitter, Bolsonaro acrescentou, referindo-se novamente a Lula e criticando os supostos privilégios que o antigo governante tem na cadeia, onde recebe praticamente quem quer: "O cidadão de bem não aguenta mais ser massacrado, enquanto premiam malfeitores", disparou ele.





O Brasil é gigante e honesto. O cidadão não aguenta mais ser massacrado enquanto premiam malfeitores. Não merecemos ser governados de dentro da cadeia ou por seus alinhados políticos. De Norte a Sul, a população exige mudanças urgentes! Estamos juntos nessa! — Jair Bolsonaro 1??7?? (@jairbolsonaro) October 5, 2018







Haddad, um político sem apelo popular, foi escolhido pessoalmente por Lula da Silva para o substituir na corrida presidencial quando a candidatura do antigo presidente foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral por ele ter sido condenado e estar preso. Dia 11 de Setembro, quando foi anunciado como substituto de Lula, Haddad tinha entre 4% e 8% das intenções de voto, de acordo com os vários institutos de opinião pública, mas assim que o Partido dos Trabalhadores ligou o seu nome ao de Lula com o slogan "Haddad é Lula", o candidato cresceu vertiginosamente. Nas últimas sondagens aparece com 22% das intenções de voto, sendo favorito para passar para a segunda volta com Bolsonaro, que tem 35%. Dificilmente Bolsonaro conseguirá votos suficientes para ser eleito já este domingo.

Fantoche de Lula

Deixando de lado todos os outros adversários, já que, segundo as sondagens, nenhum deles o ameaça, Bolsonaro concentrou nas últimas horas todos os seus ataques ao Partido dos Trabalhadores, que acusou de ter levado o Brasil para o mar de lama da corrupção e para a crise económica que enfrenta. Lula da Silva e Fernando Haddad são os principais alvos daquele partido. O candidato a fazer campanha através do Twitter chegou a chamar Haddad de "fantoche" de Lula, manipulado de dentro da cadeia pelo antigo governante.

"Não podemos deixar que um partido que mergulhou o Brasil na mais profunda crise ética, moral e económica, volte ao poder com as mesmas personalidades. Tudo é conduzido de dentro da cadeia pelo senhor Lula, que indica um fantoche seu chamado Haddad", atacou Bolsonaro em entrevista dada à TV Record e exibida no mesmo horário em que a rival TV Globo exibia o último debate entre os candidatos. A Record tem como dono o chamado bispo Edir Macedo, fundador e principal líder da Igreja Universal do Reino de Deus, que esta semana declarou publicamente apoio à candidatura de Bolsonaro.

Os fortes ataques de Jair Bolsonaro a Haddad, a quem até agora tinha poupado, não são por acaso. Percebendo que o afilhado político de Lula parou de crescer nas sondagens e que ele, por outro lado, aumentou ainda mais a sua liderança, Bolsonaro está a partir nesta recta final da primeira volta para o tudo ou nada, atiçando o mais possível o sentimento anti-PT e anti-Lula de parte da população brasileira para tentar ser eleito já na votação deste domingo.