Bolsonaro domina debate ao qual faltou

Candidato radical de direita faltou ao último debate antes das eleições de amanhã, mas esteve no centro de todas as atenções dos outros candidatos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

PORMENORES

Troca de favores

A entrevista de Jair Bolsonaro à TV Record, exibida no mesmo horário em que a rival TV Globo exibia o debate com candidatos a que ele faltou, aconteceu dois dias depois de Edir Macedo, dono da cadeia de TV e líder da IURD, lhe ter declarado apoio.



Aécio Neves discreto

Longe dos holofotes, o homem que por muito pouco não derrotou Dilma Rousseff nas presidenciais de 2014 sob a bandeira da ética, Aécio Neves, é agora candidato a deputado e fez uma campanha muito discreta depois da onda de denúncias de corrupção de que foi alvo.



Nova sondagem confirma favorito

Troca de favores

A entrevista de Jair Bolsonaro à TV Record, exibida no mesmo horário em que a rival TV Globo exibia o debate com candidatos a que ele faltou, aconteceu dois dias depois de Edir Macedo, dono da cadeia de TV e líder da IURD, lhe ter declarado apoio.





Numa repetição do debate anterior, realizado pela TV Record, o debate da noite de quinta-feira na TV Globo, o último antes da primeira volta de domingo, viu todos os candidatos à presidência do Brasil centrarem atenções no líder das sondagens, Jair Bolsonaro, o grande ausente de ambos os debates. Os rivais deixaram de lado as suas propostas políticas e atacaram repetidamente Bolsonaro, quer pela postura radical quer, principalmente, por não ter ido ao debate mas ter dado uma entrevista à Record, que a emissora exibiu no mesmo horário do debate.Ciro Gomes pôs em causa a alegada debilidade física de Bolsonaro, esfaqueado a 6 de setembro durante um ato de campanha. Ciro alegou que isso é uma mentira usada pelo candidato para evitar responder a perguntas sobre propostas polémicas, como o aumento de impostos e a retirada de direitos aos trabalhadores. No mesmo tom, Henrique Meirelles acrescentou que quem não tem coragem de enfrentar questões e evita dar explicações aos cidadãos não é confiável para chefiar o Brasil.Marina Silva recorreu à gíria e declarou que Bolsonaro "amarelou", ou seja, acobardou-se. Já Fernando Haddad, substituto de Lula na corrida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e provável rival de Bolsonaro na segunda volta, também atacou o rival, acusando-o de, se for eleito, ir destruir as conquistas sociais alcançadas durante os governos do PT.Entretanto, na entrevista à TV Record, Bolsonaro relembrou os escândalos de corrupção envolvendo o PT, acusou o partido de dividir o Brasil e de ser o responsável pela crise económica. Fiel ao seu estilo agressivo e provocador, Bolsonaro voltou a chamar a Haddad "fantoche do Lula", numa referência ao facto de ter sido o ex-presidente, condenado por corrupção, a escolher Haddad para o substituir na disputa presidencial.