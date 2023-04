Cadela morre à fome depois de dona viajar para Portugal durante duas semanas

Sónia Marcos, uma portuguesa de 42 anos a viver em Lewisham Road, na Inglaterra, compareceu no Tribunal de Bromley esta terça-feira, onde se declarou culpada de ter causado sofrimento desnecessário a uma cadela.A mulher viajou para Portugal durante duas semanas, em outubro de 2022, para cuidar de um familiar doente, avança o The Mirror.Quando Sónia Marcos regressou a Inglaterra, a cadela de Sónia, chamada Bella, da raça Jack Russel, estava extremamente magra e acabou por morrer antes de chegar ao veterinário.Bella pesava apenas 2,25kg quando a mulher voltou da viagem, quase metade dos 4,2kg que tinha quando era ainda bebé, em 2017. Estava gravemente desidratada, tinha pulgas, e as unhas estavam tão compridas que cresciam nas almofadas dos pés.Uma autópsia revelou que a principal causa de morte da cadela foi a fome.Em tribunal, Sónia revelou que tinha pedido a um amigo que tomasse conta do animal durante a viagem, mas o procurador disse que ninguém sabia do paradeiro dessa pessoa.Mais tarde, a portuguesa admitiu ser culpada de ter causado sofrimento desnecessário ao animal.