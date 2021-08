China quer definir como os influencers se devem vestir e falar quando vendem produtos online

O Ministério do Comércio da China apresentou esta quarta-feira algumas propostas para definir como os influencers devem vender produtos online. "Quando o anfitrião transmite ao vivo, as roupas dele ou dela e a sua imagem não devem violar a ordem pública ou os valores morais", escreveu o Ministro do Comércio chinês, citado pela CNN. "A sua aparência deve refletir as características dos produtos ou serviços que estão a publicitar", acrescentou.

Entre as medidas, estão algumas que sugerem como os utilizadores devem estar vestidos ou falar em frente à câmara. As análises aos produtos devem ser feitas em público e é proposto que os influencers falem em mandarim. Algumas das regras apontam ainda que as plataformas devem permitir que os clientes façam avaliações aos apresentadores e produtos que vendem.

Estas medidas têm como objetivo "criar um bom ambiente de e-commerce para os consumidores", apontou.

Caso o comportamento dos anfitriões destes diretos violem as diretrizes estabelecidas, deverão ser repreendidos ou punidos pela plataforma. Estas punições podem incluir restrições, suspensão da plataforma ou o encerramento das contas dos influencers.

Após o anúncio, a Alibaba, a maior plataforma de vendas em diretos online da China, caiu cerca de 5% na bolsa de Hong Kong, o valor mais baixo desde novembro de 2019.

Estas medidas ainda não foram publicadas e estão sob apreciação da opinião pública até 2 de setembro.