Convenção oficializa hoje candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição

O Partido Liberal, o décimo a que ele já se filiou na sua trajectória política, oficializa este domingo durante convenção no Rio de Janeiro a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição nas presidenciais de Outubro próximo. A convenção decorrerá no Ginásio Maracanãzinho, zona norte da cidade, com portas abertas, podendo entrar quem quiser até à capacidade máxima, de cerca de 10 mil pessoas, que terão de passar por um rigoroso esquema de segurança.



Inicialmente, o Partido Liberal tinha aberto a distribuição de bilhetes de entrada na convenção através da internet, mas descobriu que perfis críticos a Jair Bolsonaro tinham conseguido adquirir a maioria das entradas, com a clara intenção de não comparecer e, dessa forma, esvaziar o evento. O PL cancelou então essa distribuição e decidiu abrir as portas da convenção, permitindo a entrada de quem quiser, por ordem de chegada.





No acto, vão ser exibidos vídeos com a trajectória pessoal e política de Bolsonaro, com ênfase nos tempos em que ele foi militar e no episódio da facada que sofreu em Setembro de 2018, em Juiz de Fora, durante uma caminhada da campanha eleitoral que o levou à presidência. Bolsonaro deve ser o único orador, mas pode ser que a mulher dele, Michele Bolsonaro, possa discursar também, na tentativa de aproximar as mulheres da candidatura do marido, que tem no eleitorado feminino um dos seus piores desempenhos.Desde a redemocratização do Brasil, em 1985, é a primeira vez que um presidente candidato à reeleição não está na liderança das sondagens. Todos os outros presidentes que disputaram a reeleição foram reeleitos, mas Jair Bolsonaro corre um sério risco de não o conseguir, surgindo na disputa, segundo o Instituto Datafolha, em segundo lugar, com 29% das intenções de voto, contra 46% do actual líder, o ex-presidente Lula da Silva, que, a depender das circunstâncias, poderá até ser eleito já na primeira volta, dia 2 de Outubro.Os responsáveis pela campanha de Jair Bolsonaro têm travado uma luta, até agora inglória, para ele moderar o tom, deixar de atacar o sistema eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, seus alvos quase diários, o que o aproxima ainda mais dos sectores mais extremistas da sociedade brasileira mas o afasta da maioria da população, tradicionalmente moderada. Mas, aconselhado pelo chamado núcleo duro que o rodeia no Palácio do Planalto, sede da presidência, e, principalmente, pelo filho Carlos Bolsonaro, o mais radical de todos, Bolsonaro aumentou nos últimos dias os ataques às urnas electrónicas, ao Tribunal Superior Eleitoral, que acusa de conspiração para o derrotar, e reiterou ameaças de dar um golpe de Estado se não for reeleito.