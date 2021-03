Trombose em pacientes vacinados com AstraZeneca leva seis países a suspender vacina

A Áustria anunciou no domingo a retirada de um lote da vacina da AstraZeneca após a morte de uma enfermeira e o registo de quatro pacientes com condições perigosas de coagulação do sangue depois de receberem o fármaco.A Dinamarca, a Estónia, a Lituânia, o Luxemburgo e a Letónia suspenderam o uso da vacina, para dar tempo ao Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) de conduzir uma investigação, avança o The Guardian.Até esta terça-feira, dois outros casos de formação de coágulos no sangue foram identificados em pacientes que receberam uma dose do mesmo lote de vacinas da AstraZeneca, o que representa quatro dos 22 casos de tromboembolia reportados pela EMA.