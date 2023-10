Demitido presidente da Empresa Brasil de Comunicação por partilha nas redes sociais contra Israel

O Governo de Lula da Silva demitiu esta quarta-feira o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Hélio Doyle, por ter partilhado nas suas redes sociais que quem apoia Israel é um idiota.

"Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante", lia-se no texto escrito pelo ilustrador brasileiro Carlos Latuff e partilhado no X (antigo Twitter) por Hélio Doyle.

Esta partilha, entretanto apagada, gerou críticas ao longo do dia, tendo o então presidente da EBC sido chamado ao Palácio do Planalto em Brasília para discutir o assunto com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.