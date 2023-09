Enfermeira que matou sete bebés em Inglaterra vai ser novamente julgada por tentativa de homicídio

A enfermeira Lucy Letby, condenada a prisão perpétua pelo assassinato de sete bebés no hospital onde trabalhava, vai a novo julgamento devido a uma acusação de ter tentado matar outro recém-nascido, segundo os procuradores britânicos, citados pela Reuters.Letby, de 33 anos, foi condenada em agosto por ter matado sete bebés no hospital Countess of Chewster, no norte de Inglaterra, e por ter tentado matar outros seis em 2015 e 2016.Segundo a Reuters, o júri não conseguiu chegar a acordo quanto às seis acusações de tentativa de homicídio que envolviam outros cinco bebés.Numa audiência no Tribunal da Coroa da Manchester, o Serviço de Acusação da Coroa anunciou que vai marcar um novo julgamento sobre uma dessas acusações, com data provisoriamente marcada para o próximo ano."Estas decisões sobre a realização de novos julgamentos sobre as restantes acusações de tentativa de homicídio foram extremamente complexas e difíceis", afirmou o procurador principal da coroa, Johnathan Storer."Antes de chegarmos às nossas conclusões, ouvimos atentamente as opiniões das famílias afectadas, da polícia e do advogado de acusação", acrecentou.No início do mês, os advogados de Lucy Letby apresentaram um pedido de autorização para recorrer da condenação de prisão perpétua.De acordo com a Reuters, a polícia continua também a examinar quatro mil outras admissões em unidades de saúde onde Letby trabalhou para verificar se houve outras possíveis vítimas, enquanto o governo britânico vai realizar um inquérito sobre o caso, tendo em conta acusações de médicos experientes de que as preocupações com a enfermeira não foram ouvidas pelos chefes do hospital.