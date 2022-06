Fãs fazem petição para que advogada de Johnny Depp substitua Amber Heard em “Aquaman”

Mais de três mil pessoas já assinaram uma petição para que a advogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, substitua Amber Heard na próxima sequência de filmes de "Aquaman". Depois da atriz ter sido acusada de difamação, foi criada uma petição para que Amber Heard fosse retirada da sequela, documento que conta já com cinco milhões de assinaturas. De acordo com o NewsWeek, agora os fãs do filme querem que Camille Vasquez seja a nova protagonista.

"Se Camille for metade de atriz do que é como advogada, o filme será um sucesso absoluto", pode ler-se na plataforma de petições.

Esta quarta-feira o júri chegou a um veredicto, condenando Heard por difamação. Na sequência desta decisão, a advogada de Amber Heard alegou que as redes sociais "influenciaram" a sentença.