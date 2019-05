Gonorreia pode transmitir-se através de beijos na boca

A gonorreia pode ser transmitida através de beijos na boca com língua - os chamados 'french kisses' ('beijo francês' em português). A conclusão é de um novo estudo publicado na revista Sexually Transmitted Infections , que alerta para a propagação da doença, que de acordo com os investigadores, não se transmite apenas através de relações sexuais.O estudo esteve a cabo de cientistas australianos que desafiam as noções até então aceites no mundo científico acerca das DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), garantindo que o beijo na boca pode transmitir gonorreia orofaríngea ou oral. O estudo, que se realizou nos anos de 2016 e 2017, teve como amostra 3000 participantes homossexuais e bissexuais do sexo masculino.Os resultados revelaram que no total 6,2% dos homens tinham a doença. O número foi maior no grupo dos que disseram que só tinham beijado outra pessoa nos últimos meses do que aqueles que fizeram sexo, sem ter beijado o parceiro.Assim, o estudo sugere que a transmissão da gonorreia pode estar associada ao beijo, independentemente de haver ou não relações sexuais.A gonorreia é uma infeção sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae. Os sintomas desta doença nas mulheres tendem a ser dor ao urinar, corrimento vaginal incomum ou sangramente entre os períodos de menstruação. Já nos homens, a infeção manifesta-se atarvés de uma inflamação do prepúcio e corrimento anormal na parte superior do pénis.