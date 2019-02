Guiadó assistiu a partida simbólica de camiões com ajuda na fronteira com Colômbia

Presidente interino venezuelano subiu a um camião com ajuda.

Por Lusa | 16:43

O Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, assistiu este sábado, na fronteira com a Colômbia, à partida simbólica de camiões com ajuda humanitária para a Venezuela.

"A ajuda humanitária vai a caminho da Venezuela", afirmou Guiadó na fronteira em Cúcuta, Colômbia, cerca das 15h35 em Lisboa (11h35 na Venezuela), minutos antes de subir a um camião com ajuda, numa cerimónia transmitida em direto pelas televisões.

Ao lado de Guaidó, estava o Presidente colombiano, Ivan Duque, que antes formalizou a entrega dos camiões com a ajuda humanitária.



"Acaba de ser entregue a ajuda humanitária ao Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Exigimos que seja permitida a sua entrada de forma pacífica em território venezuelano para quem dela necessita", afirmou Duque, ao lado de Guaidó, do lado colombiano da fronteira, junto à ponte de Tienditas.



Impedi-la "é um atentado contra os direitos humanos e poderia ser considerado um crime contra a humanidade", acrescentou.

Até às 16h20, não havia ainda informação de fontes independentes sobre a entrada em território venezuelano do comboio humanitário.

Nestas declarações, Juan Guaidó, que há um mês se autoproclamou Presidente interino, apelou às forças armadas do seu país a colocarem-se do "lado correto da história" e permitir a entrada do comboio de camiões.