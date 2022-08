Há uma ilha no mundo que muda de país a cada seis meses

Entre Irún (Espanha) e Hendaya (França) existe um rio que separa a fronteira destes dois países: Bidasoa. É aqui que se encontra a famosa Ilha do Faisão, de apenas 5 mil metros quadrados. Este pedaço de terra divide-se entre França e Espanha de 6 em 6 meses. A ilha terá sido disputada ao longo de vários anos, até que foi estabelecido um acordo e esta passou a ser uma propriedade de ambas as nações.A Ilha do Faisão não é habitada e muito menos está aberta a visitantes. É um espaço onde reina a rotina, a calma e a ausência de seres humanos. Quem por lá passa, seja de barco ou até mesmo de canoa, fica a observar a bela paisagem, mas apenas o pode fazer a 50 metros de distância, no máximo.A ilha tornou-se numa "propriedade" de ambos os países, dado que se encontra justamente no meio da fronteira. A manutenção da ilha está a cargo de ambos os países, sendo imprescindível efetuar a sua limpeza e jardinagem uma vez a cada seis meses.A Ilha, com apenas 215 metros de comprimento e 38 de largura, tem vegetação e um monólito que comemora a célebre data de 7 de novembro de 1659 que assinala o Tratado de Paz dos Pirinéus, que colocou fim ao conflito que se originou na guerra dos trinta anos. Numa das cláusulas constava que Espanha teria que conceder a mão da Infanta Maria Teresa da Áustria, filha de Filipe IV, à corte francesa nesta ilhota do rio para se casar com Luís XIV, o Rei Sol. Com o passar dos anos, outros membros da realeza espanhola e francesa realizaram também a sua associação através desta ilha.