Homem é operado de urgência depois de contrair infeção por roer as unhas

Steven MacDonald, de 48 anos, criou uma infeção no dedo esquerdo depois de roer as unhas. O polegar do homem de Coatbridge, perto de Glasgow, Escócia, começou a inchar e a ficar cheio de pus quando Steven e a mulher acharam melhor ir ao médico.

O homem foi diagnosticado com paroníquia, uma infeção bacteriana da pele à volta da unha, que se espalhou para a corrente sanguínea.

"No início, não estávamos muito preocupados porque ele já tinha pequenos inchaços antes por roer as unhas, mas quando ficou cada vez pior comecei a ficar em pânico", explicou a mulher, Karen Peat, de 47 anos.



Depois de ver a gravidade da situação, Steven foi ao Hospital Universitário Monklands. O médico acabou por lhe dar uma dose forte de antibióticos mas o homem de 48 anos precisou de ir para outro hospital para realizar uma cirurgia de emergência.

Os médicos afirmaram que se tivessem deixado passar mais umas horas, Steven MacDonald poderia ter morrido.

O homem foi internado no Glasgow Royal Infirmary no dia 6 de janeiro e foi operado passado uma hora de lá estar, levando anestesia geral. A operação de duas horas para retirar a parte infetada correu bem e Steven ficou em observação durante quatro dias.

Os médicos disseram-lhe que a unha nunca mais ia crescer.