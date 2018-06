Kim Jong-un tirou 'selfie' antes de cimeira histórica

Esta é, tanto quanto se sabe, a primeira do género para líder da Coreia do Norte.

Kim Jong-un fez história esta terça-feira ao encontrar-se com o Presidente dos EUA, Donald Trump, em Singapura. Horas antes, outro fenómeno igualmente tido como improvável aconteceu: o líder da Coreia do Norte aceitou tirar uma 'selfie'.A fotografia foi partilhada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, Viain Balarishnan, que esteve com Kim Jong-un durante a sua visita.Aquela que se julga ser a primeira fotografia do género para o norte-coreano foi tirada nos Jardins da Baía, que tem a maior estufa de vidro do planeta. Para além de Kim Jong-un e Balarishnan, aparece também na imagem o ministro da Educação de Singapura , Ong Ye Kung, que também partilhou o momento nas redes sociais.