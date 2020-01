Menino de três anos e pai desaparecidos após mãe ser encontrada morta em casa

Um menino de três anos e o pai foram dados como desaparecidos, esta terça-feira, momentos após a família ter comunicado às autoridades a morte da mãe no Novo México, EUA.



De acordo com um comunicado feito na página de Facebook do departamento policial de Roswell, a morte de Isela Mauricio-Sanchez de 27 anos trata-se de um homícidio, porém o pai não integra a lista de suspeitos até ao momento.

O alerta foi dado esta terça-feira pela família de Osiel Ernesto Rico, o menino de três anos, no mesmo dia que a mãe foi encontrada morta.



De acordo com as autoridades o menino não era visto desde domingo e nenhum familiar tinha conhecimento do que este trazia vestido quando desapareceu.



Atualmente o FBI e as autoridades locais encontram-se a trabalhar juntos nas buscas pela criança que acreditam estar acompanhada pelo pai Rico-Ruvira de 32 anos.