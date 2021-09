Mulheres afegãs proibidas de lecionarem e frequentarem Universidade de Cabul

As mulheres vão deixar de poder lecionar ou frequentar aulas na Universidade de Cabul, no Afeganistão, "até que um ambiente islâmico seja criado", anunciou o novo diretor nomeado pelos talibãs, na segunda-feira. Esta é a mais recente medida que visa excluir as mulheres do Afeganistão da vida pública.

"Enquanto o verdadeiro ambiente islâmico não for fornecido a todos, as mulheres não terão permissão para ir às universidades ou trabalhar. O Islão primeiro", disse Mohammad Ashraf Ghairat na sua conta oficial no Twitter.



Na manhã de segunda-feira, Ghairat divulgou no Twitter que a universidade está a trabalhar num plano para apropriar o ensino de alunas a mulheres, mas não disse quando estaria concluído.