Papa pede libertação de líderes políticos presos em Myanmar

O papa Francisco pediu, esta segunda-feira, a libertação dos presos políticos pelos militares de Myanmar e apelou que "retomassem o caminho bruscamente interrompido do país para a democracia".



"O caminho para a democracia empreendido nos últimos anos foi bruscamente interrompido pelo golpe de estado da semana passada", disse o papa Francisco. O chefe da Igreja Católica afirmou ainda " espero sejam prontamente libertados[líderes políticos] como um sinal de encorajamento para um diálogo sincero voltado para o bem do país".



O apelo do papa surge no seu discurso anual ao corpo diplomático quando dezenas de milhares de pessoas participaram num dia de manifestações nacionais em Myanmar contra a remoção militar da líder eleita Aung San Suu Kyi há uma semana.

Ver comentários