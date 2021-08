Pedófilo assassinado na cadeia por reclusos que lhe arrancaram coração e cortaram pénis com escova de dentes

Um pedófilo a cumprir pena na cadeia de Peco, na cidade brasileira de Cruzeiro do Oeste, foi encontrado morto na cela, com o coração arrancado e os genitais cortados. Alex Sandro de Souza Mota, de 30 anos, foi brutalmente assassinado por outros reclusos.

Segundo o Daily Star, Alex foi encontrado caído no chão da cela, com os genitais decepados dentro da boca. A arma do crime estava próxima do corpo: uma escova de dentes afiada e modelada.

O pedófilo, que estava a cumprir pena por violar a enteada de apenas cinco anos, foi morto com um golpe fatal no pescoço, sendo depois o corpo mutilado.

A polícia brasileira já identificou os três reclusos suspeitos, que têm entre 222 e 31 anos. Um deles esfaqueou o homem no pescoço, tendo os outros dois tratado de mutilar o corpo. O coração de Alex foi encontrado cortado dentro de um caixote do lixo.

Segundo as autoridades o local do crime foi limpo pelos reclusos, que esperavam não ser apanhados devido aos vestígios deixados durante a prática do brutal homicídio.