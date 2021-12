Polícia norte-americano acusado na morte de George Floyd declara-se culpado de violação de direitos civis

Derek Chauvin, agente da polícia de Minneapolis acusado nos crimes que levaram à morte de George Floyd, declarou-se culpado de crimes de violação dos direitos civis do afro-americano, morto às mãos de um grupo de polícias durante uma detenção em que foi estrangulado, com o joelho do agente arguido no caso sobre o seu pescoço. O agente estava a ser julgado num tribunal federal em Minneapolis. Anteriormente, em setembro deste ano, tinha-se declarado inocente.

Os procuradores tinham pedido que fosse condenado a pelo menos 25 anos de prisão. Seria mais ou menos o mesmo a que já havia sido condenado por um tribunal estatal norte-americano. Se na nova sentença serão 25 anos, em abril já tinha apanhado 22 e seis meses de prisão.

O momento em que, durante uma detenção relacionada com uma suposta nota de 20 dólares falsa, George Floynd é atirado ao chão e asfixiado por Chauvin, enquanto outros três agentes, Thomas Lane, J. Alexander Kueng e Tou Thao participam, geraram revolta global. Os outros três agentes enfrentarão julgamento em março.

Para além de processo nos tribunais estatais norte-americanos, todos os polícias têm também processo a correr nos tribunais federais, sendo que esta é a primeira condenação neste caso num tribunal desta natureza. Todos estão acusados de violar os direitos civis de Floyd, por lhe terem recusado ajuda hospitalar.