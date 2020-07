Saco de roupa suja, balde azul e uma lona encontrados na cave do suspeito de raptar Maddie

A polícia alemã encontrou um saco de roupa suja, um balde azul e vários objetos na cave secreta de Christian Brueckner, o suspeito de raptar Maddie McCann, segundo avança o jornal Daily Mail.

Além do saco de roupa suja e do balde azul, foi ainda encontrada uma lona, uma mochila, um vaso de plantas, sacos de pedras e tábuas de madeira.







O local onde decorreram as escavações foi limpo e coberto com areia para que não se pudesse aceder.

barracão com uma cave escondida e ilegal em Hannover, Alemanha. A polícia alemã terminou esta quarta-feira à noite as buscas por pistas sobre Madeleine McCann numa horta onde Christian Brueckner possuia umem Hannover, Alemanha.

Ao que se sabe, segundo avança a comunicação social britânica e alemã, as autoridades recolheram alguns vestígios que provinham da cave secreta que permaneceu no solo após a demolição do barracão em 2008 e levaram-nos para laboratório a fim de os analisar. A polícia terá ainda visitado uma garagem onde se acredita que Brueckner possa ter trabalhado e modificado, durante alguns anos,

.

Após as escavações, terminadas na noite desta quarta-feira, a cave foi tapada com areia para que ninguém pudesse aceder ao local.