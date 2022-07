Sobe para 19 o número de mortos após novos confrontos entre polícia e suspeitos em favela do Rio de Janeiro

Uma mulher morreu esta sexta-feira num novo confronto entre polícias e suspeitos no Complexo do Alemão, favela na cidade do Rio de Janeiro, onde uma operação na quinta-feira deixou 18 mortos, informaram fontes oficiais.

A vítima mais recente é uma moradora deste complexo de favelas localizado na zona norte da cidade carioca, que foi ferida por um tiro durante o confronto entre agentes e supostos criminosos, ocorrido numa unidade policial, segundo a Polícia Militar.

Segundo a versão das autoridades, supostos bandidos atacaram uma esquadra sem que os agentes respondessem aos tiros.



Imagens registadas pelos moradores do Complexo do Alemão mostram um helicóptero da polícia a ser afastado a tiro durante a operação.