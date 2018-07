Famílias não sabem quais foram as crianças retiradas da gruta tailandesa

Os pais das crianças resgatadas da gruta de Tham Luang, continuam junto à entrada do local de onde oito dos 12 menores foram resgatados. Isto porque as famílias ainda não sabem quais as crianças resgatadas entre este domingo e segunda-feira.



Neste momento, as famílias aguardam informações das autoridades e entretanto recolhem notícias sobre os filhos através das redes sociais e da imprensa local.

De acordo com o jornal The Guardian, os pais das crianças tailandesas, instalados nas infraestruturas temporárias junto à gruta, não têm conhecimento se os seus filhos já estão entre as crianças resgatadas ou se ainda se mantêm encurralados na caverna, não avançando o nome das crianças.

Uma jornalista afirma que a tia do treinador preso na caverna diz não terem qualquer tipo de informação sobre quem já foi salvo, sabendo apenas os números avançados pela imprensa.

The aunt of coach Ake says the families are not being told which children have come out. "It’s like everyone is keeping it secret. They all know four people came out but we don’t know whose sons they are."