Talibãs proíbem cabeleireiros de cortar a barba aos clientes no Afeganistão

Os talibãs proibiram os cabeleireiros de cortar ou aparar a barba aos clientes, por entenderem que violam a lei islâmica, de acordo com a BBC."Ninguém tem o direito a reclamar", dizia um aviso colocado por elementos do regime em salões da província de Helmand, no Afeganistão. Alguns profissionais da capital Cabul também se queixam de terem sido ameaçados por pessoas do governo, que lhes pediam para "parar de seguir os estilos americanos".Alguns cabeleireiros temem mesmo não conseguir manter a atividade e afirmam que os clientes gostam de "estar na moda".Na primeira passagem pelo poder, entre 1996 e 2001, os talibãs baniram os cortes de cabelo extravagantes e insistiram para que os homens deixassem crescer a barba. Nos últimos anos, os cortes de cabelo mais curtos e aparados tornaram-se populares entre os afegãos.