Uma mulher morreu e outra ficou ferida após esfaqueamento em Londres

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após um esfaqueamento, este domingo, em Newham, no leste de Londres.O alerta foi dado por volta das 3h35 da manhã. Segundo as autoridades, as duas mulheres foram encontradas na zona residencial de Windmill Lane.

A vítima mortal tem cerca de 50 anos e o óbito foi declarado no local. A outra mulher, de 30 anos, foi transportada para o hospital com ferimentos ligeiros, avança a Sky News.

A polícia está investigar o homicídio e procura um homem que acredita ser conhecido de ambas as vítimas."Sei que as pessoas em Newham e em particular as da área de Stratford ficarão chocadas e preocupadas com este trágico incidente. Partilho a mesma preocupação e posso assegurar-lhes que os detetives especializados estão a trabalhar para identificar e prender o responsável", afirmou a Inspetora-Chefe, Lisa Parker, citada pela Sky News.